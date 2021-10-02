開發金控1日召開股東臨時會，通過以股份轉換方式將中國人壽納為100％持股之子公司，預計在今年年底前取得主管機關核准並完成股份轉換，開發金控將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險之相關業務推展，今年整體獲利也將因認列中壽獲利與舊辦公大樓出售利益入帳而攀頂。

開發金股東臨時會通過的股份轉換計畫，將由開發金以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外之全部股權；若不加計凱基證券已持有之8.66％股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽44.05％股權。

本次股份轉換之對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽已發放之現金股利每股0.4元及即將發放之股票股利0.4元，以及開發金已發放之現金股利0.55元。股份轉換基準日暫訂為12月27日。

開發金以一次到位方式加速完成100％收購中壽計畫獲得股東認同，由於今年開發金整體獲利動能恢復疫情之前水準，加上年底之前可望有出售舊辦公室大樓收益入帳，若再加計中壽納入成為100％子公司可貢獻更多獲利，預期全年獲利可望寫下新頁。

而中國人壽成為開發金100％子公司後，開發金將強化集團競爭力及發揮經營綜效，繼續推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險的相關業務推展，也將致力推動子公司之間的合作以提供營運綜效。

開發金控目前將進行中的ABCDE五大策略：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）視為業務發展主軸，中壽納入後將持續加速發展五大策略。

(時報資訊)

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