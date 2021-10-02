我國金融保險業涵蓋四種業務，其中「金融本業」、「非專屬本業」皆適用營業稅率5％、「專屬本業」適用2％、「再保費收入」為1％。財政部近日預告修正辦法，將專屬本業範圍增列投資短期票券收入、央行定期存單等兩項，預計2021年底上路。

依據我國營業稅法第11條規定，所謂金融產業包括銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業，以及典當業等，若經營金融法規所設定的金融本業，只有金融法規所規定的業者可營運，像銀行的放貸利息，適用一般營業稅率5％。

若金融產業有「非專屬本業」銷售額，也就是所有業者都可經營的項目，像是代收手續費、買賣金銀、金融諮詢、顧問服務、代售印花稅票、統一發票手續費、銷售出版品，還有經營動產、不動產或保管箱等出租及買賣業務，這些收入也同樣適用一般營業稅率5％。

不過，我國另外針對銀行業、保險業特別設定「專屬本業」，也就是只有銀行、保險業可經營業務，適用優惠營業稅率2％，財政部依「銀行業保險業經營銀行保險本業收入範圍認定辦法」訂定適用的範圍。

現行專屬本業有六項，包括期貨交易業務；有價證券的承銷、自行買賣、居間或代理；短期票券及金融債券簽證、承銷、經紀或自營業務；保險代理人從事代理洽訂保險契約、代理費的佣金及手續費；金錢信託、金錢債權及其擔保物權信託或有價證券信託業務；收入範圍辦法規定的特定業務。

財政部近期預告專屬本業辦法修正草案增列兩項目，包括銀行法第71-7、74-1條所規定的投資短期票券收入、央行定期存單收入，其預告期間為60天，預計年底可上路。

官員也表示，近期金融業相關收入皆列為未確定案件，待法規正式上路後可適用營業稅優惠稅率2％，不會有空窗期問題。

(時報資訊)