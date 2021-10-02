中央銀行9月23日三度調整選擇性信用管制措施，9月30日央行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行業務報告，立委最關切的還是房市，且金管會最新公布的資料也顯示，有些銀行「不太聽話」沒照辦，央行因此10月1日馬上找來36家銀行喝咖啡「當面提醒」，落實房市管制規定、審慎辦理。

央行針對房市管制密集出招，市場解讀，在一定程度上，就是直接警告，老老實實照規定辦理，若有銀行還是偷雞摸狗、陽奉陰違，沒有乖乖照辦，專案金檢一旦被查到，恐難逃重罰的下場。就是楊金龍在財委會上提到，「以銀行執行來講，央行會專案檢查，輕則要求改善，重則會處罰」。

央行表示，1日的會議，主要是瞭解銀行辦理選擇性信用管制措施情形，並強化管制措施執行成效，共邀集36家本國銀行及中華民國信用合作社聯合社召開會議，促請金融機構辦理不動產抵押貸款業務，應遵循事項審慎辦理。

一是重申銀行辦理放款業務應落實授信風險定價原則，央行指出，9月24日第三度調整選擇性信用管制措施內容，新增特定地區第二戶購屋貸款的規範措施。這次會議再重申，銀行辦理各項放款業務，應依據「銀行法」第34之1條及「中華民國銀行公會會員授信準則」第26條規定，確實落實授信風險差別定價原則，避免削價競爭。

其二是銀行辦理不動產抵押貸款業務，應向借款人充分說明利率定價方式，以利借款人做好財務規劃。央行說明，動產抵押貸款業務，應向借款人充分說明利率定價方式，以利借款人做好財務規劃。

(時報資訊)