德國大選，蕭茲中間偏左的社會民主黨，險勝由梅克爾接任人拉謝特所帶領中間偏右的聯盟黨，選舉結果與大選前的民調相若。中間偏左陣營選票明顯上升，反映氣候變化、提高稅率和社會開支受到選民歡迎。

但本屆德國大選選舉的票數分散，社會民主黨雖然勝出，但得票率只有25.7％，社會民主黨將可能需要與其他兩個較少的政黨，例如綠黨以及自由民主黨組成聯合政黨。

由於各政黨得票分散，即使落敗的聯盟黨亦可爭取與其他政黨組成聯合政府。雖然預期最終由肖爾茨的社會民主黨執政機會較大。然而，考慮各方將討價還價，預期需時數周或數月才能組成聯合政府。

此外，梅克爾執政16年可謂相當成功，預計投資者將需要時間觀測新政府的未來施政能力。短期或影響歐元區匯價。加上美國國債收益率回升令美匯指數進一步上升，突破94阻力水平。

美國共和黨國會參議員再度阻止民主黨提出的提升國債上限法案，讓美國債務違約的可能性升溫。美國聯準會（Fed）主席鮑爾任期將於2022年2月屆滿，作為民主黨進步派代表的參議院議員沃倫已表明，反對鮑爾連任，更指對方監管金融企業層面表現失色。

事實上，美國政治黨爭愈趨劇烈，即使民主黨內的溫和以及進步派，彼此政見亦有明顯分別。由於美國2022年將進行國會選舉，預期相關政治爭執仍將十分激烈。

聯準會主席鮑爾表示，隨經濟繼續開放和支出反彈，價格面臨上行壓力，特別是由於某些行業的供應瓶頸，影響比預期更大、更持久。

雖然鮑爾補充，通膨壓力最終將減弱，但最近的聯準會議息會議顯示，聯準會成員預期升息時間可能提前至2022年底，觸發美國10年期債息升破1.5％，同時令科技股受壓。美國主要股指均失守50天平均線，短期走勢欠佳。

資金近日在不同商品流動，不少商品漲幅驚人。其中，雖然歐美國家撤銷或部份撤銷社交距離措施，但由於疫苗接種比率處於較高水平，重症及死亡人數大減。

不少其他國家亦正逐步減少社交距離措施，經濟活動漸漸恢復，推動原油需求上升。再加上伊拉克石油部長表示，油組有意維持油價每桶於70美元水平。上述消息支持油價持續上漲，布蘭特油價升至每桶80美元。

恒大集團近日到期的境外票據利息，暫時未有償付。但恒大最近以人民幣100億元出售盛京銀行的股權，市場消息稱，國有房地產開發商將購買部分恒大資產。此外，不少房企近日積極澄清、回購優先票據及配股等，而中國人民銀行、銀保監會聯合要求金融機構維持房地產市場健康發展，要維護住房消費者合法權益，有助緩和市場憂慮。預計恒大事件對中國房地產市場的影響將是可控。

中國近期因排放標準收緊和煤價高漲而限電限產，加上收緊對房地產行業的控制，以及中央對新冠肺炎的零容忍政策，中國經濟增長在2021年第四季將進一步放緩。此外，美股轉弱，美國債息率急升以及美匯強勢，亦不利新興市場及港股。然而，恒指已跌至近年偏低水平，低檔有一定支持，初步支持24,000點。

美國10年期債息率急升，有利推動銀行股息差，扭轉近年下跌走勢。預期淨利息收入2022年可以回穩，逐步回升。另一方面，香港理財通即將推出，將成為香港銀行業的另一未來增長動力。此外，中國推動人民幣國際化，亦有利香港銀行業拓展。

(時報資訊)