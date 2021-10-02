知名歌手周杰倫投資的「巨星傳奇」申請在港股上市，公司業務聚焦於微信等社群電商通路銷售健康管理產品及護膚產品，近年有超過七成收入主要來自「魔胴防彈咖啡」。此外，巨星傳奇與周杰倫的經紀公司杰威爾音樂有十年IP授權協議。

香港經濟日報報導，周杰倫並未直接持有巨星傳奇股份，但周杰倫母親葉惠美被視為公司控股股東一致行動人士，葉惠美與周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮各持50％的Legend Key，持有巨星傳奇上市前27.63％股權。被視為一致行動人士的控股股東集團合計持有64.47％股權。

巨星傳奇首席文化官由與周杰倫長期合作的作詞人方文山出任，目前團隊正在探索以方文山為中心的獨家明星IP。

巨星傳奇是大陸防彈飲料市場最大企業，在大陸市占率約40.6％。公司表示，本次上市集資主要用於研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等，並由民銀資本擔任獨家保薦人。

業務方面，巨星傳奇主要產品為「魔胴防彈咖啡」，銷售收入占公司2021年上半年收入的72.4％，再加上其他銷售產品的新零售業務，占比共達83.7％，而IP創造及營運分部收入僅占16.3％。

公司資料顯示，巨星傳奇2020年營收為人民幣（下同）4.56億元，年增率達3.7倍，淨利潤則年增2.3倍至7,563萬元。不過，2021年上半年巨星傳奇收入下跌一半至1.66億元，淨利潤亦下跌87％至829萬元。

巨星傳奇指出，2020年1月公司經投資寧波巨星行動超級夜，演唱會會場投放印刷廣告、產品展示及禮品贈送等營銷活動，但2020年下半年以來未有類似活動，導致後續銷售收入下跌。

(時報資訊)