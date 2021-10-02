大陸政策整頓下，房地產企業遭遇地震、衝擊許多公司的融資部署，在港股上市18年的北京國企首創置業9月30日正式下市，成為2021年首家下市的大陸房企。

首創置業9月30日公告，在當日上午從港股下市。首創置業最早是在7月9日時宣布，將以每股2.8港元的價格進行私有化，從公布到下市僅用了不到三個月的時間。

首創集團金流出現問題在2021年初已有跡可循，4月底時，上海電氣因應收帳款逾期，向法院控告首創集團要求支付近人民幣12億元的貸款以及違約金。相關事件顯示，首創集團、首創置業未能從「三道紅線」等融資限制中反應過來，金流方面出現問題。

首創置業為北京國企，在2002年成立，2003年赴港股上市，如今結束18年的港股上市公司地位，回歸首創集團體系，被首創城市發展集團吸收。目前首創集團在港股還有另外一個上市主體首創鉅大。

此前首創置業表示，因失去上市平台股權融資的管道所以選擇私有化。外界分析，除業績不佳、其H股股價縮水、交易量差之外，大陸2020年來包括「三道紅線」等政策限制，迫使踩在紅線上的首創置業需要進行轉型，所以轉往城市發展等更多元化的方向進行探索。

界面新聞報導，首創置業下市後，北京市會否有進一步國有資產重整值得關注。首創置業曾在2004年、2013年、2016年三度申請回歸大陸A股，但都未能成功，首創置業也逐漸打消返A股上市的念頭。不過北京證券交易所如今成立，外界關注身為國企的首創置業有沒有機會上市。

(時報資訊)