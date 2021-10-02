根據銀行分析師估算，先前陷入新疆棉風波的瑞典服裝企業H&M，於截至8月底的第三季，中國市場營收銳減至少40％。H&M首席執行長Helena Helmersson在分析師會議上證實此一估算，但拒絕進一步評論中國市場，只形容「情況極其複雜」。

香港經濟日報報導，H&M曾於2020年發聲明表示，關注新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的情形，並且不和新疆服裝廠合作，也不採購當地的棉花等產品。這份聲明在2021年3月被大陸民眾發現，隨即引發抵制「拒用新疆棉」的服飾品牌運動。

在2020年，中國還是H&M第四大市場，貢獻超過10億美元營收，但鬧出新疆棉風波後，2021年3至5月的第二季，H&M在中國的營收從2020年同期的2.64億美元，下跌至約1.89億美元，跌幅約28％，損失7,500萬美元。當季中國也跌出H&M前十大市場之外。

對於第三季，丹斯克銀行分析師Daniel Schmidt表示，以H&M第三季的第十大市場西班牙的營收達15.5億瑞典克朗（1.77億美元），而中國市場2020年第三季25.5億克朗（2.91億美元）計，意味著中國營收下降至少40％。

投行花旗日前對中國消費者進行調查顯示，在6月時有34％的受訪者表示，新疆棉事件會影響他們購買外國品牌服飾的意願。然而同樣的問題，在4月時，比例達46％。花旗的分析師表示，這項爭議的影響或許正在減弱，但似乎還沒有完全消失。

雖然遭到中國市場抵制，但H&M集團計畫以其他品牌在該市場另起爐灶。據36氪報導，H&M集團旗下高端品牌ARKET和& Other Stories的中國線下首家門市，將分別在北京三里屯和上海開業。不少消費者並不知道這兩個品牌與H&M間的關係。

(時報資訊)