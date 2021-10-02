隨著大陸經濟逐漸復甦，2021年上半年，A股近九成民營企業實現盈利，經營逐步回到正軌。根據A股2021年上半年財報數據，共有四家民企的淨利潤突破人民幣（下同）百億元，其中，美的集團以152.16億元淨利潤位列利潤榜首。

時代在線報導，根據同花順資料，2021年上半年，A股2,724家民企有2,384家實現盈利，占比達87.52％。所有A股上市民企淨利潤總額為5,372.59億元，年增率高達60.12％。

報導依據A股民企上半年利潤列出前30強榜單，除了美的集團奪下榜首，榮盛石化、牧原股份、三一重工分別以121.08億元、111.63億元、102.96億元的淨利潤排名第二、第三、第四名，淨利潤全都破百億。

報導稱，進入利潤30強榜單的最低門檻為26.47億元。按行業看，30家民企中，來自醫藥生物、化工行業各有七家企業；電氣設備、房地產行業的企業分別有四家、三家，上述行業合計占比70％。

值得注意的是，對比2020年上半年榜單，當時共有七家房地產企業進入30強，醫藥生物和電氣設備的企業各有兩家。2021年上榜的房地產企業數量腰斬只剩三家，可一窺房市調控政策對企業造成的影響。

另外，2021年利潤前30強企業中，近五成來自醫藥生物行業，主要來自於抗疫需求增長帶動業績增長。不過報導指出，未來隨著全球疫情逐漸好轉，這些企業的業績也將面臨下滑風險。

化工行業方面，2021年上半年，隨著全球經濟進一步復甦，化工產品行業景氣上升，化工品價格普遍上漲也帶動企業獲利提升，利潤榜第二名的榮盛石化正是代表。此外，電氣設備行業整體處於高景氣態勢，電動車、新能源產業鏈量價齊升，寧德時代作為電氣設備行業代表企業，2021年上半年淨利潤53.25億元，年增148.38％，排名從2020年上半年的第29上升至2021年上半年的第九名。

按地區來看，30強民企相對集中在浙江（五家）、河北（三家）、廣東（三家）、江蘇（三家），合計占比46.67％。浙江省的30強民企數量超過GDP總量更高的廣東、江蘇兩省，應證其民營經濟十分發達。

(時報資訊)