大陸新能源汽車市場競爭日趨激烈，號稱「造車新勢力」的小鵬、蔚來及理想，在1日先後披露9月份汽車交付數據，其中，蔚來與小鵬在經歷8月的低谷後，9月的交付量雙雙突破1萬輛，惟有理想交付量較8月滑落。目前，新冠疫情干擾與晶片荒仍是影響業者生產的重大變數。

受到9月份交付數量表現帶動，1日美股盤前，大陸「造車新勢力」股價上揚，蔚來上漲1.5％，小鵬汽車漲近2％，理想汽車漲1％。

新浪財經報導，大陸「造車新勢力」1日披露最新交車數據，小鵬早上8時率先宣布，9月總交付10,412輛，月增44％，年增199％，為連續15個月年增率翻倍成長。2021年第三季的累計交付量為25,666輛，季增48％，2021年前九個月累計交付56,404輛，年增率超過兩倍。

隨後，蔚來宣布9月交付智慧電動汽車10,628輛，月增逾80％，年增125.7％。第三季，蔚來累計交付新車24,439輛，年增100.2％，創季度交付數新高，為連續六個季度成長。2021年蔚來已累計交付66,395輛。

理想9月則交付7,094輛理想ONE，月減25％，年增102.5％。第三季理想累計交付25,116輛，年增190％，2021年前九個月總交付量達55,270輛。

報導稱，當前疫情與晶片荒仍是困擾車廠的要素。蔚來表示，就疫情對供應鏈影響方面，目前南京已正常供貨，但馬來西亞的疫情影響還未完全解除，公司正積極謀求解決之道，「目前看全球供應鏈仍然存在不確定性」。

蔚來9月初曾經表示，8月份受到南京爆發疫情影響，公司的A/B柱內飾板單一供應商南條全興工廠被迫停產，導致蔚來個別零組件供應嚴重受限。此外，馬來西亞疫情則影響ST意法半導體的晶片生產，而ST作為博世ESP的供應商，影響博世對ESP的供應。為此，蔚來修正第三季交付預期，從原先的22,500輛至23,500輛汽車，下調至少500輛。

理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠1日指出，受到全球晶片供應持續短缺的影響，致使理想9月交付量有所下降。他表示，2021款理想ONE上市以來，公司訂單數量持續增長，目前理想正採取更多措施確保零組件的供應，並希望縮短用戶取車的等待時間。

(時報資訊)