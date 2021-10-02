2018年起，全球經商環境先後受中美貿易戰、新冠疫情爆發、加速落實的環保政策、缺櫃、及大宗原物料飆漲影響劇烈變動所影響，尤其大陸台商，遇上美國對中商品加徵高額關稅後，陸續往東南亞等國遷移產業鏈，之後卻又因東南亞疫情大爆發再將產能搬回大陸。到了現在，又面臨嚴格的限電措施，多重原因讓台商們不免叫苦，但仍使出渾身解術以求繼續生存。

2018年，台商面對蠢蠢欲動的貿易戰嚴陣以待，關稅還沒開徵之前，主要外銷北美的台商們就紛紛飛往世界各地考察，盤算著應該要把部分產能遷往何地，同時將部分生產留在大陸，才能確保維持外銷利益，又不失去大陸龐大的內銷市場。

然而就在大舉往東南亞、南亞遷移，以為能就此內外市場雙贏並穩定經營後，2020年初大陸又爆發疫情。在大陸嚴格的封城防疫措施之下，工廠迅速被迫強制關閉，也進一步加速產能遷出。

在這之後，台商們認為因應貿易戰所事先準備的全球布局，能在疫情期間發揮作用，卻沒料到，新冠病毒隨後蔓延全球，並不斷變種造成好幾波災情，原本疫情控制穩定的新製造業大國越南也淪陷，不得不要求工廠關閉全力抗疫，最後演變成哪個國家最能控制疫情，就是最適合生產活動之處，如此大陸再度成為首選。

這樣來來回回，已讓台商，尤其是中小企業傷透腦筋，沒想到新一輪的挑戰緊接而來。近期大陸這一波限電力度前所未有，製造業密集的江蘇、廣東、浙江等甚至直接採取拉閘停電，且從八月中旬後逐漸加強，從「開五停二」、「開四停三」，一直到每個禮拜只能正常開工一天的「開一停六」。

如此一來，即使企業本身因應得宜，產能還能免受限電影響，但也難保供應鏈上其他配套廠不受打擊。面對即將交貨的一張張訂單、好不容易預訂的貨櫃即將靠港，企業們真是苦不堪言。

近期採訪一名在大陸經商超過30年的資深台商感到非常無奈，多次脫口透露想乾脆少接訂單，甚至是不要做了的想法，才不用受到缺電、訂單違約雙重夾擊之苦。話雖如此，他仍表示其工廠已經採取多項配套，由此可見仍不會輕易放棄。

綜合長三角、珠三角等台商因應方法有以下幾種，首先是以發電機自行發電。大陸過去一直都因環保等問題減少電力供應，發電機已是企業基本配備。再來是錯峰生產，例如晚上非限電時間，就改至夜間生產，或是給員工加班費，要求「十一」長假期間加班補足產能。

還有一種則是調撥不同地區工廠產能，例如，昆山廠限電嚴重，就調到南通廠，蘇州限電嚴重，就調到無錫廠，這也再次凸顯應該多點布局的重要性。

最新消息是，廣東、湖南等地已傳出將調整電費計價方式或上調電價，以因應不斷飆漲的煤炭價格，並引導企業錯峰生產。但這難免墊高企業成本。有台商初步考慮以後或都以發電機自行發電，成本還比較低，但話鋒一轉，又提到發電機主要使用柴油，這又會遇到什麼問題還不知道。

雖然面對新冠疫情肆虐幾乎動彈不得，又必須應付大陸持續變動的經營環境，但總結來說，大陸台商們仍在亂世之中，想方設法找出一條最適合自身生存下去之路。

(時報資訊)