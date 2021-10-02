美國總統拜登上任以來，久陷膠著的美中貿易關係廣受關注，美國官員曾數度表示，正針對對中貿易政策進行全面體檢。眼見中美第一階段貿易協議時限僅剩3個月，美國貿易代表署（USTR）宣布，美國貿易代表戴琪將於4日宣布拜登政府的美中貿易關係戰略。

路透報導，戴琪4日將出席華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講，內容預計談及拜登政府對中國貿易關係的態度，並說明美國的策略。戴琪曾在8月底與美國商會中國中心顧問委員會及美中貿易全國委員會的視訊會議中，重申美中關係的重要性。

拜登政府上任後有別於外界預期，選擇延續美國前總統川普強硬的對中態度，並將高額關稅視為談判利器。深受中國進口商品關稅所苦的美國商界，曾多次呼籲美國政府不應與中國脫鉤，而須重啟貿易談判，使美中營商前景更加明朗。

美國政府根據2020年初簽訂的中美第一階段貿易協議，要求中國向美國擴大採購農產品、能源和服務貿易等商品，以實現雙方簽訂的採購承諾。內容指出，中國需於2017年對美採購基礎上，在2年內擴大採購2,000億美元規模。

如今距離時限已進入倒數3個月，中國採購量仍然落後。彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新數據顯示，截至2021年8月，美國實際對中出口產品僅為協議目標的62％。其中，農產品實踐率最高，達92％，工業產品僅達64％，能源產品則為56％。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在中國「十一」國慶前夕也發表祝賀聲明。布林肯強調，美國將尋求與中國合作，解決共同面臨的挑戰，並祝願和平、幸福和繁榮。美國駐美大使秦剛受訪時表示，中美正在磨合中尋找新的相處之道。他將繼續與美國各界加強接觸，讓美方認識到中美合則兩利、鬥則俱傷。

(時報資訊)