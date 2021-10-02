國際貨幣基金組織（IMF）最新資料顯示，2021年第二季，人民幣占全球央行外匯存底比重連續第六季上升，至2.61％，持續刷新歷史新高，位居第5。

IMF在9月30日公布官方外匯存底貨幣構成（COFER）數據顯示，2021年第二季全球人民幣外匯存底總額從第一季的2,909.3億美元，成長7.2％至3,119億美元的歷史新高，規模連續第11季成長。人民幣占全球外匯存底比例也從第一季的2.48％，成長至2.61％。

IMF自2016年第四季開始，單項列出人民幣占全球央行外匯存底的數據，當季人民幣外匯存底總額約907.77億美元，占比為1.08％。從當時到2021年第二季，人民幣外匯存底總額數據僅在2018年第三季較上季減少，占比則出現過3次較上季衰退。

2020年第四季在全球央行外匯存底占比跌破六成的美元，經歷2021年第一季小幅回升，2021年第二季占比再度下跌0.28個百分點至59.23％。儘管如此，美元仍是全球央行持有最多的外匯存底。

數據顯示，第二季全球央行配置美元外匯存底增加1.3％至7.1兆美元，高於第一季的6.98兆美元。此外，全球外匯存底升至創紀錄的12.82兆美元，第一季為12.58兆美元。

摩根士丹利2020年曾預估人民幣在全球外匯存底占比，有望在2030年提升至5％～10％區間，超越英鎊、日圓，成為僅次美元、歐元的第三大貨幣。高盛2021年8月底發表的報告也認為，人民幣有望在2030年成為全球第三大外匯存底貨幣，占比或升至6％。

另外，針對人民幣接下來可能面臨大幅度波動，中國國家外匯管理局9月30日公布半年度國際收支報告指出，企業應盡可能降低匯率波動對主營業務及企業財務的負面影響，應以「保值」而非「增值」為目標，合理審慎進行套期保值，避免背離主業、脫實向虛；偏離匯率風險中性的投機套利只會額外增加風險。

外管局強調，企業應不斷提升管理匯率風險的能力，應該適應人民幣匯率雙向波動的常態，對日常運營中存在的匯率風險因素進行辨識與分析，充分評估企業的風險敞口情況。

(時報資訊)