近期恒大集團的財務危機震動了大陸房產業，在官方調控下，行業的不景氣已影響到人才需求。目前大陸市場上僅有少數幾家穩健型房企仍開出招聘通告，多數公司的需求為零。機構調查人士表示，當前房產業的跳槽者已居大陸各行業之冠。

第一財經報導，2021年以來，由於大陸大多數房企主動採取業務縮編策略，致使業內人才需求量大幅下降，房地產相關人員在職場上找工作的難度亦較過去幾年顯著提升。

綜合多家獵人頭公司消息顯示，過去幾年大陸房地產業快速擴張，各家公司大肆招人，甚至不惜高薪挖角，使得業界薪酬逐年攀升，但2021年人力市場的風向徹底轉變，多數跳槽人員都是都是平級或降薪跳槽，行業整體降薪趨勢明顯。

一位行業人士表示，不少房企在今年7、8月間啟動裁員計劃，而內部降薪一直是房企縮減開支的常用手段。譬如，一家處於資金債務漩渦中的大型房企，已於8月推出中高層幹部減薪計劃，具體執行標準為中層幹部減薪10％，高層幹部減薪一半。

另外，為了控制管理成本，2021年大部分大陸房企都減少升職的數量，薪資調整幅度開始降低，例如華東地區一家相對穩健型公司，過去每年可以保證員工10％薪資增長，但2021年的平均薪酬調整僅在5％至8％。有地產業者感嘆：「目前沒有降薪，能夠保證每月按時發放工資的，都已經是好公司，至於獎金就不作考慮了。」

獵聘網數據顯示，2021年上半年，大陸房地產相關行業求職者數量居各行業之首，人員占比高達14.73％，但新增職位數不增反降，人才需求度明顯下降，這意味著相當比例的房地產失業人員只能轉行就業。

不過，想要想徹底轉型並非易事。獵聘網數據顯示，大陸房地產行業80％的人跳槽後，還是繼續在業內發展，僅有少部分人能夠順利轉業，譬如有2.3％的人轉職互聯網，1％轉職金融業。

(時報資訊)