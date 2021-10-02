深陷債務風波的中國恒大集團，9月業績腰斬。最新數據測算，恒大9月房地產銷售額與面積均呈現月衰退逾55％，銷售額與面積都降低至全年新低水平。

另一方面，雖然恒大處於水深火熱中，也因此成為不良投資市場上的耀眼明星，許多專攻不良債權的基金已出手抄底恒大債券，看好恒大問題最終會出現活路。

中國指數研究院1日公布2021年1至9月大陸房地產市場數據，其中銷售數據顯示，恒大期間的房地產銷售額為人民幣（下同）4,556.5億元，列大陸房地產企業第四。銷售面積為5,619萬平方公尺，列陸房企第二。

對照恒大集團9月初公布的8月銷售數據，在2021年1至8月銷售額4,386.5億元，銷售面積5,379萬平方公尺。測算將得出，恒大9月銷售額為170億元，銷售面積240萬平方公尺，兩項指標均為年內最低，且分別月減55.36％、55.06％。

與往年房地產「金九銀十」旺季對比也有明顯落差，恒大2020年公布的是9月至10月8日的38天房地產銷售數據，期間銷售額1,416.3億元、銷售面積1,641.7萬平方公尺。而在2019年9月，恒大房地產銷售額831.1億元、銷售面積826.6萬平方公尺。

恒大9月中旬曾預告，預計9月銷售將持續大幅下降，對金流造成巨大壓力。恒大自6月到達2021年銷售頂峰後，業績已連3個月衰退。

恒大的經營業績使外界對其債務更加憂慮，但在恒大長期債券持有人紛紛脫手出場之際，已有不少投資人出手抄底恒大。

英國金融時報指出，許多關注不良債權投資的機構視恒大為熱門標的，恒大2025到期的債券近日交易量暴增，多家美國基金包括Saba Capital、Redwood Capital、Silver Point Capital、Contrarian Capital、Marathon Asset近期紛紛買入恒大債券。

報導引述數家香港券商與投資人觀點，這些不良債權投資人對大陸政府很有信心，相信官方和國企會出手主導對恒大進行收購與重整，會有個解決方案出現來穩定房地產金融市場、讓恒大事件順利落幕。

(時報資訊)