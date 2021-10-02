據全球管理顧問公司貝恩（Bain & Company）、微軟與新加坡淡馬錫（Temasek）最新發布報告顯示，東南亞國家未來十年內須投資2兆美元興建綠色基建，以協助降低該區溫室氣體排放量。投資範圍涵蓋再生能源、電動車與廢棄物管理等。

這篇名為「東南亞綠色經濟：通往淨零之路的機會」報告指出，東南亞公私部門與慈善企業必須共同合作，才能發揮該區最大潛力，達到2兆美元投資額目標。投資人去年僅投入90億美元投資該區環保企業與綠色資產。

氣候變遷對於東南亞帶來極大威脅，該區經歷的天然災害與極端氣候事件不計其數。貝恩全球永續創意中心主管哈德卡斯特（Dale Hardcastle）指出，防治疫情仍是東南亞多數國家優先要務，但這些政府去年也投入不少資源對抗地球暖化。

哈德卡斯特周三接受CNBC電視台節目《Street Signs Asia》訪問時表示：「我們看到新加坡等國展開多項綠色計畫。這些政府開始嘗試跨區合作，範圍涵蓋綠色金融、能源轉型等。」

該報告發現，東南亞約九成碳排量可透過能源轉型（石化燃料過渡至太陽能與風力）與改善農業生產效率的方式解決。

農業雖是東南亞重要經濟命脈，卻也是碳排主要來源。東南亞政府必須提供更多誘因，才能提高農夫發展永續農業的意願，進而降低二氧化碳排放量。該報告指出，若東南亞現在開始採取行動，那到了2030年時，該區綠色經濟預估可貢獻1兆美元產值，並創造500萬～600萬個工作機會。

(時報資訊)