在歷經夏季的低迷之後，歐洲股票發行市場近期愈來愈火熱，第三季股票首度公開上市（IPO）累計達42件，總共籌資85億美元，創下十年來最高金額。但在歐洲IPO熱度飆升之際，空白支票公司交易卻因投資人需求驟降而呈現死寂。

　根據路孚特資料，歐洲自7月之後未有任何特殊目的收購公司（SPAC）上市案。

　在美國空白支票公司熱潮從2020年延燒至2021年上半，原本預料將蔓延到歐洲市場，雖然近期IPO活動熱絡，SPAC上市卻毫無動靜。

　德國企業家葛林格（Christoph Gerlinger）曾考慮過設立一家SPAC，但最後計畫束之高閣，他決定專心從事投資科技業的私募股權經理人。他說：「SPAC的IPO市場幾乎停滯。」

　SPAC是透過IPO籌資的空白支票公司，目的在於與一家未上市業者合併，後者可藉此繞過繁瑣的傳統IPO程序赴股市掛牌交易。

　這類空白支票公司在去年成為華爾街最熱門的投資趨勢之一。疫情封鎖使許多人待在家中，帶動散戶投機押注SPAC。

　據路孚特資料，今年以來歐洲SPAC發行在第二季衝上高峰，共計15件交易籌資37億美元，7月又新增7件，交易價值約14億美元，自此之後就未有新的空白支票公司IPO出現。

　整體而言，歐洲今年累計有26家SPAC上市，反觀美國同期有433件，累計籌資1,180億美元。

　路孚特截至9月24日為止資料，歐洲先前單季IPO數量超越本季，是發生在2007年第三季，當時共計有99件，籌資規模的上一次高峰則落在2011年，當時IPO募集約90億美元。SPAC投資者與銀行業者認為，市場需求走下坡歸因於股價表現不佳、美國監管機關打壓以及市場信心低迷。

　歐洲市場監管機關7月也警告，SPAC將面臨股份被稀釋、利益衝突以及目標公司估值不明的風險。

(時報資訊)

#IPO #歐洲 #歐股 #SPAC

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