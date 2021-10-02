雲端客服中心業者Five9股東9月30日（周四）否決視訊會議軟體公司Zoom斥資147億美元的收購交易，宣告此案破局，也意味Zoom擬透過併購擴大版圖的計畫遭逢挫敗。

　不過，原本該收購案就有國安的疑慮，市場對於收購價碼也有過高的質疑，因此交易案告吹後，Zoom股價周五反而跳空開高，報270.90美元，大漲逾3％。

　Five9發布新聞稿指出，由於該交易未能獲得足夠的股東投票支持，因此合併計畫已透過兩公司協議終止。Five9表示，將持續維持與Zoom現有的合作關係，包括電話服務中心業務。Zoom執行長袁征（Eric Yuan）則指出，「財務紀律是我們策略的基礎，Zoom仍將聚焦於提升股東和顧客價值。」

　先前投票顧問服務機構ISS（Institutional Shareholder Services）即建議Five9股東反對該案，主要考量到人們逐漸返回辦公室上班，遠端開會的需求減少，Zoom成長可能放緩。另一家投票顧問服務機構Glass Lewis也提出類似顧慮而建議Five9股東否決此交易。

　事實上，美監管機關已盯上此收購案。美國司法部以國安風險為由展開調查，原因在於Zoom與中國政府的關係。由聯邦通訊委員會（FCC）網站上公布文件，美司法部提及此案業者的「外國關係和經營權」可能構成風險。

　疫情引起居家工作與遠端上課趨勢，Zoom視訊會議軟體大受歡迎，也讓該公司成為疫情最大受惠企業之一，股價扶搖直上。

　Zoom趁著強勁的股價表現，7月宣布以全股票交易買下Five9，原為該公司歷來最大併購案，Five9股東每股可換得Zoom的0.5533股，當時溢價約12.8％。但自此之後，Zoom股價已跌落25％，該公司公布第二季財報出現成長減緩跡象，令投資人信心大受打擊。

(時報資訊)

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