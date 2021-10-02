不受新冠變種病毒肆虐全球影響，在海外晶片需求強勁帶動下，韓國9月出口額創下歷史單月新高，連續11個月成長。

韓國產業通商資源部1日公布初步數據，9月出口額年增16.7％達558.3億美元，創下1956年開始編纂此數據以來新高，刷新今年7月締造的554億美元的歷史紀錄。

不過官方發布的9月出口年增幅，遜於《華爾街日報》訪調經濟學家取得的預估中值19.9％。8月出口年增34.8％。

韓國9月進口額年增31％達516.2億美元，形成貿易盈餘42億美元，連續17個月保持順差。8月進口額年增44％。

《華爾街日報》訪調後的9月進口預估中值為年增35.8％，貿易盈餘68.6億美元。

韓國9月出口暢旺，係受惠於記憶晶片、石化產品、鋼鐵、石油製品需求依舊強勁，對中國、美國等主要市場的出口，幾乎全面強勢擴張。 智慧手機出新機帶動行動裝置零件需求，韓國上月半導體出口，年增28.2％至121億美元，連續15個月維持成長。

拜營建業需求強勁所賜，上月石化產品出口較去年同期飆升52％，來到47億美元；石油出口與去年同期相比躍增79％。受益於全球鋼價上揚，韓國9月鋼品出口年增42％。

上月對中國出口年增17.3％達143億美元，晶片、石化產品和行動裝置為出口大宗。輸美產品以營建設備及晶片為主，9月對美國出口年增14.5％，來到80億美元。

新冠疫情掀起居家工作潮，東南亞國家的顯示器產品需求嚇嚇叫，上月韓國對該地區出口年增17％。鄰國日本則大舉向韓國採購鋼鐵，9月對日出口年增17.2％。

產業通商資源部部長文勝煜在聲明中說：「出口料面臨諸多挑戰，包括變種病毒擴散、全球物流服務陷入混亂、零件供應延遲、原料價格上漲。」

據韓國央行上月出示的數據，韓國第二季GDP季增0.8％，比預期多出0.1個百分點，歸功於出口及服務業強勢復甦。

(時報資訊)