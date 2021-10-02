日本央行（日銀）1日公布短觀報告顯示，在全球經濟復甦助攻下，日本第三季（7～9月）大型製造業者信心攀升至近三年新高，但製造商的成品庫存卻降到逾30年新低，顯示全球供應鏈受阻恐拖累日本製造業復甦力道。

受此消息影響，日經225指數周五收盤大跌2.3％，報28,771.07點，本周周線總計重挫4.89％，為2020年初以來最差表現。東證一部指數收跌2.16％，報1,986.31點。日股兩大指標皆創下9月初以來新低，跌幅為三個月以來最大。

據日銀最新短觀調查顯示，日本第三季大型製造業信心指數由第二季的14升至18，不僅優於市場預估的13，更創下2018年12月以來最高，且為連續第五個季度改善。受惠於全球經濟復甦帶動需求，為日本製造業帶來一定提振。

但大型汽車製造商第三季信心從第二季的3跌至負7。受東南亞疫情升溫影響，半導體晶片持續短缺，迫使豐田（Toyota）在內的日本各大車廠相繼宣布減產或停工。

此外，大型製造業者第三季成品庫存指數也從第二季的6跌至3，創下1989年以來最低。

研調機構凱投宏觀（Capital Economics）資深經濟學家提利安特 （Marcel Thieliant）表示：「我們相信，全球供應鏈受阻情況仍將維持一段時間，但一旦此問題獲得解決，日本企業產能可望進一步復甦。」

至於第三季大型非製造業企業信心則從第二季的1略升至2，優於市場預估的持平，同樣連五季改善。日本服務業店家普遍預期，新冠肺炎新增確診人數近日下滑，有助於未來幾個月景氣好轉。

短觀調查亦顯示，大型企業預估本財年（截至2022年3月為止）資本支出將增加10.1％ ，優於第二季預估的增幅9.6％。日銀共調查9,360家企業，回報率為99.3％，調查時間為8月26日～9月30日。

(時報資訊)