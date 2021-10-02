航運瓶頸導致運費成本躥揚，隨著年終購物旺季將至，包括好市多（Costco）、耐吉（Nike）和聯邦快遞（FedEx）等業者紛紛示警，高成本將對年底旺季業績帶來衝擊。

近幾個月海外航線貨櫃運費大幅上揚，根據美國銀行（BoA）數據，在一年半前、新冠肺炎疫情爆發之前，一個40呎貨櫃由上海至紐約的運費約為2,000美元，如今飆漲至1.6萬美元。

好市多是繼耐吉、聯邦快遞和通用磨坊（General Mills）之後，對運費和其他供應鏈挑戰發布預警的最新業者。

好市多財務長吉蘭提（Richard Galanti）日前表示，運費成本是通膨壓力的「長駐項目」，其他像是勞動力成本上揚、交通運輸與產品需求強勁，以及電腦晶片短缺等，皆造成商品價格攀升。

吉蘭提透露，好市多的物價漲幅可能在3.5％至4.5％之間，紙類產品已上漲4％至8％，塑膠和寵物產品短缺將價格推升5％至11％。

他表示，好市多無法完全承擔成本上揚，部分成本必須轉嫁給消費者。

在零售商為年終購物旺季備貨之際，通膨壓力持續衝擊業者。聯邦快遞近日宣布，國內服務運費將調漲5.9％，其他服務費用將調升7.9％。

顧問公司Berkeley研究集團全球零售主管葉利尼克（Keith Jelinek）指出，年終購物旺季逐漸逼近，零售商的優先要務是保持供應鏈彈性。商品成本已大幅攀升，特別是服飾類，而且貨櫃和卡車運輸成本躥揚。

成本走高將衝擊零售商的營業利益，業者苦思要將多少成本轉嫁給消費者，並且試圖提升效率，以達到整體利潤目標。

許多企業反應，目前消費者還願意接受較高的價格。

疫情期間美國政府推出規模數兆美元的紓困措施，讓第二季家庭財富創新高，季增4.3％。但沒有人知道消費者可以忍受高物價多久。

(時報資訊)