布蘭特原油期貨走勢 路透30日（周四）公布例行性月調，分析師認為受到需求持續復甦的支撐，油價到年底可望維持盤堅格局，但也強調新冠疫情捲土重來的陰霾揮之不去，以及產油商加速增產，皆是壓制油價漲勢的風險。

路透調查39位分析師看法，預估今年布蘭特平均油價每桶68.87美元，高於8月預估的68.02美元，當時因Delta變種病毒迅速擴散，出現九個月來首度下修今年油價預測的情況。

至於美國原油期貨價格，該調查預估今年均價達每桶66.13美元，高於前一月分析師預估的65.63美元。

近日因需求增長帶動樂觀情緒，本周稍早油價一度衝破80美元。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，9月國際油價漲勢走強，西德州中級原油月線勁揚9.5％，布蘭特原油累升7.6％。

不過，外界預料產油聯盟OPEC+（石油輸出國家組織與盟友）可能加速增產以緩解供應吃緊，使1日（周五）油價走跌。布蘭特原油期價下挫0.2％或0.12美元至每桶78.19美元，西德州中級原油期價下挫0.15美元至每桶74.88美元。

高盛日前甫調高油價預測，預估布蘭特期油今年底將衝上90美元。

WoodMac石油研究副總裁西托（Ann-Louise Hittle）表示，「需求成長將繼續支撐油價，但也可能面臨年底前OPEC+產量提高的風險。」

Stratas Advisors總裁佩西（John Paisie）指出，「OPEC對於增產會相當小心，但不會期望油價超出每桶80美元太久，部分是因為擔憂這會影響經濟復甦續航力與長期需求。此外，他們也擔心美國頁岩油業者將提高產量。」

商品研究公司Julius Baer分析師魯克（Norbert Rucker）提到，疫情再起的可能性令前景增添不確定性，隨著經濟活動返回疫情前水準，成長也會放緩。

(時報資訊)