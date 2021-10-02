美國商務部周五（1日）公布8月個人所得支出報告，由於商品與服務成本再度激增，導致聯準會（Fed）偏好觀察的通膨衡量指標-個人消費支出（PCE）物價指數續創逾30年新高，而且所有跡象都顯示這波沉重物價壓力恐將延續到明年。

商務部發布報告指出，8月PCE物價指數月增0.4％，為連續第六個月增加。若與去年同期相比，其增幅則從7月的4.2％進一步攀升到4.3％，再度改寫1991年1月以來最高紀錄。

至於扣除波動性較大的食品與能源後，其核心PCE物價指數也是月增0.3％、年增3.6％，位於30年高點。

過去幾個月來，Fed始終堅稱通膨升溫只是暫時性現象，到年底應該將回落到2％附近。

不過它在最近卻已改口，聲稱由於商業供給原料、甚至勞工都面臨短缺危機，導致到2022年通膨仍將居高不下。

Fed還在上周調高今年通膨預測，從先前預估的3.4％上調至4.2％。10個月前，Fed預估今年通膨率僅1.8％。

通膨升溫大多與美國經濟重啟有關，企業供應能力已經無法因應需求上升，特別是電腦晶片與其它原料目前正處於短缺危機。面臨成本持續攀漲，企業被迫調高物價，近而帶動通膨升高。Fed主席鮑爾日前警告，這波缺貨潮恐將持續到明年夏季。

此外商務部周五還表示，約占美國經濟活動逾三分之二的個人支出在8月勁增0.8％。

數據指出，在返校購物與美國稅收抵免款項入帳帶動之下，推升民眾對商品與服務的消費增加，抵銷了車用晶片短缺導致汽車銷售的下滑。

JPMorgan基金公司首席策略師凱利（David Delly）預期，在經濟接近疫後的全面復甦推升，消費動能在未來數月還將增強，並繼續維持通膨處在高檔。

8月個人所得則是增加0.2％，與市場預期相符。分析師表示，這反映了民眾薪資增加與社會福利金的挹注，抵銷先前失業津貼的減少。

(時報資訊)