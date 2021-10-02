勞動部1日公布無薪假最新統計，共計3,759家事業單位、3萬8,555人正在實施無薪假，比上周微幅增加。勞動部解釋，增加的產業主要集中在旅行業者，隨防疫措施鬆綁、振興五倍券將於8日上路，部分大型住宿及餐飲業已提前停止實施無薪假，備戰即將到來的消費潮，預估會陸續反映在無薪假數字表現上。

勞動部公布的統計數據顯示，通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計3,759家，實施人數3萬8,555人，與前一周相比，增加121家，人數增加636人，多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間也多未超過3個月。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，邊境管制持續，讓支援服務業中的旅行社仍是通報大宗。他解釋，在紓困方案結束後，曾經實施過減班休息的旅行社再度回鍋申請通報，所以出現增加在月初的通報，同樣的情況也出現在批發及零售業。據統計，支援服務業本周增加21家、394人，目前有1,267家事業單位、9,617人正在實施無薪假，而批發及零售業也增家32家、218人，來到730家、4,677人。

隨國內本土疫情趨緩，行政院祭出振興五倍券方案，期望能帶動消費。黃維琛指出，在住宿及餐飲業的通報數據有看到這現象。住宿及餐飲業目前有712家事業、1萬4,409人正在實施無薪假，與上周相比，家數雖增加31家、人數卻減少138人。他解釋，家數增加主要落在中小型旅館，但發現有部分大型飯店已經在9月底停止實施減班休息，召回員工備戰即將上路的振興方案。

從地區別來看，實施無薪假的仍集中在六都，以台北市992家、1萬2,037人最多，實施家數次高者為高雄市的538家、4,799人，實施人數次高則是新北市，有478家、人數為4,880人。

(時報資訊)