由於近期國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮官陳時中1日表示，正在研議戶外空曠處、空氣流通的地方，鬆綁強制戴口罩的規定，預計10月3日統一公佈鬆綁方案，但鬆綁方案實施前仍須依規定戴口罩。

陳時中指出，國內疫情穩定，10月4日後會針對尚未開放的場所進行鬆綁，鬆綁一些防疫規定，但防疫警解不會直接從二級將為一級。

行政院政委張景森於臉書發文表示，他曾詢問陳時中，野外登山跑步要不要戴口罩？陳時中反問，為什麼需要？陳時中也指出，太接近別人時才需要戴口罩。

陳時中表示，最近有民眾反映，一個人在種田，或是與家人登山時，強制戴口罩有點不合理，因此指揮中心正在研議戶外空曠處鬆綁的規定，加上9月份每天的本土新增案例平均為2例，因此10月3日公布戴口罩鬆綁的辦法，。

他強調，人流量是戴口罩的主要依據，未來會針對戶外空曠處、通方良好的地方進行鬆綁，但在規定公佈前，還是需要把口罩戴好。

另外，由於國旅券登記踴躍，民眾都想搶120萬份國旅券，使得中籤率僅一成。交通部長王國材1日表示，因國旅券受民眾喜愛，為加速振興兼紓困觀光產業，交通部規劃加碼120萬張，行政院長已經同意支持，總經費約24億元。

觀光局補充，加碼後國旅券合計240萬份給民眾抽籤，已在振興五倍券網站登記抽國旅券的民眾不需重新登記。另外觀光局接下來也會投入11.1億元獎勵優質團體旅遊，預估補助75萬人次，可望創造66億元產值。

(時報資訊)