全球供應鏈物流緊繃，長短料、零組件產能持續錯置，加上嚴重缺櫃影響了需求面指標，1日公布的8月台經院製造業景氣信號值月減0.51分至16.19分，製造業景氣燈號停留在代表揚升的黃紅燈，且是2021年以來黃紅燈區間的最低值。

台灣經濟研究院景氣預測中心分析，8月份製造業仍受惠全球經濟穩健復甦，出口、生產及外銷訂單等指標續強，推升原物料投入面指標，台經院製造業景氣燈號出現2021年來第六個代表揚升的黃紅燈，但從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現，除了受到去年比較基期逐月墊高，加上部分國家因疫情，強化了管制措施，使得部分產業供應鏈出現缺料、缺櫃問題，所以生產、外銷訂單等指標漲幅不若以往。

針對製造業不同燈號的消長觀察，台經院分析，8月份呈現衰退的藍燈比重由7月的2.94％增加至8月的7.11％，低迷的黃藍燈由5.46％增加至6.29％，這兩項占比的上升透露了景氣原本較差的產業出現疲態；至於持平的綠燈由23.62％增加至27.77％，而揚升的黃紅燈由47.13％減少至40.62％，繁榮的紅燈由20.85％減少至18.21％，反映出2021年來景氣熱絡的產業在高處盤旋，無力持續再上攻。

就細部產業來看，台灣製造業比重最高的電子零組件業方面，8月產業景氣燈號續維持7月代表景氣揚升的黃紅燈，源自出口、外銷訂單及生產指數持續熱絡，但是受到疫情反覆加深全球經濟成長的不確定性，國際物流緊繃及部分零組件產能吃緊狀況持續，原物料投入面指標維持高檔。台股電子類股亦出現漲多拉回等影響呈現震盪。

(時報資訊)