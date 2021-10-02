政府祭出第二戶貸款無寬期新措施，依然止不助民眾搶房的熱情，台中再現排隊搶房盛況！寶佳集團旗下的泓瑞建設，位於北屯區11期重劃區的新案「崇德薈」，1日開賣先釋出50戶二房與部份淵房產品試水溫，在售價還未確定，且基地旁還有廟宇嫌惡設施，依然瞬間預約秒殺！

據了解，此一台中房地產傳出快速銷售的消息，引來政府關單位重視，包括內政部、財政部中區局等單位有到場稽查，主要關切的重點是，該預售案是否以紅單銷售，尤其當央行頻祭出打房措施之際，此現象更引人側目，尤其國稅局將就有無違反禁止紅單轉售規定進行追蹤調查。

1日「泓瑞崇德薈」位於崇德路上的接待中心，由於超過百人聚集、車輛違規停車嚴重，引起警察到場關切；而現場擠爆人潮的畫面曝光後，台中市地政局與消保官隨即派員聯合稽查是否違規，據說也已引起內政部的關注。

「我們其實也被嚇到了」，面對搶房排隊人龍，代銷業者朱昌碩表示，「泓瑞崇德薈」案之所以熱銷，是因為針對首購族推出一至三房產品，不僅地點位於11期重劃區內，且鄰近14期重劃區與水湳經貿園區，生活機能完善，每坪單價3字頭，預約客還有早鳥價，相對週邊的新案便宜。

但朱昌碩強調，二房小宅規劃總戶數153戶，1日僅釋出50戶給預約客戶，購買主力以首購族及投資置產客為主，現場嚴格依照防疫規定。不過，1日出現搶房人潮後，「自2日起將只接受預約客，不會再出現搶房人潮。」

(時報資訊)