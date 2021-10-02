車市不斷釋放即將缺車、車價將漲的訊息，但10月各家車商卻又紛紛加碼促銷，「矛盾」的操作邏輯，暗藏車商趁機拉業績、追趕上半年落後銷售進度的用心。

缺晶片、缺車幾乎成為下半年以來車市的日常，但矛盾的是，車商促銷求量的動作不但沒有收手，反而愈砸愈多。有業者分析，這凸顯缺車問題可能被過度誇大，其實並沒有想像中嚴重。

不過也有業者認為，這樣的操作，意味業者缺乏自信，尤其5～7月疫情高峰，業績下滑，業者必須要利用近期疫情趨緩的時刻，加速追趕進度。

此外，疫情之亂、晶片之亂後，後續還會有啥變數跑出來，沒人能預測，大陸近期的大限電，說不定很快就殃及全球汽車供應鏈，因此「業績先搶先贏」，先促銷把業績拿到手再說。

此外，車商揚言車價將漲，也同樣被解讀為刺激買氣的手段。接下來車價是否真漲，還是又是「狼來了」！大家都在密切觀察。

飽受缺晶片、缺車之苦的福特六和汽車，10月宣布推出「超值陣線」車款，針對Focus、Focus Active、Kuga等三款國產車的入門車型，全面升級LED頭燈、標配Co-Pilot 360全套主動安全系統，且標榜加量不加價，再送價值最高3.5萬元的首年「購車補助乙式車體險」，衝刺年終業績。

裕日車9月推加配備不加價的Kicks哈騷版特仕車收效，10月延續實施，全力拉高銷量。

龍頭和泰汽車表示，儘管10月車市可望續旺、上看4萬輛規模，但和泰自家豐田、凌志兩品牌合計的月銷售目標僅1.11萬輛，換算單月市占率僅27.8％，遠不及9月32％，凸顯進口車缺車的問題，開始拖累和泰的市占表現，10月促銷也僅剩零利率，成為少數促銷減碼的業者。

(時報資訊)

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