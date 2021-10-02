國內新車銷售市場擺脫農曆鬼月干擾後，受惠於疫情高峰期的遞延買氣，加上各主要車商加碼促銷，及後續恐將缺車、漲價的市場耳語操作成功，9月新車銷量爆發達4.11萬輛，較2020年同期大增逾一成，創下近16年來車市最強9月紀錄。

和泰汽車挾旗下豐田、凌志（Lexus）兩品牌車源較豐沛的優勢，9月繳出新車銷售逾1.31萬輛、年增近55％的佳績；中華汽車也受惠於國內商用車熱銷，9月銷售突破4,400輛、年增9％，與和泰車成為拉動9月車市的雙箭頭。

根據監理所資料，9月新車領牌總數為4.11萬輛、年增10.4％，優於原先預期的4萬輛。也因為這最強9月的買氣貢獻，使前三季國內新車銷量達33.4萬輛、年增2.6％。車商認為，後續若無重大變數，全年車市確定回到上升軌道，龍頭和泰車帶頭調高全年市場預估至45萬輛。

業者分析，受惠於先5～7月疫情高峰期遞延買氣，加上疫情降級後民眾購車代步的「防疫型」需求出籠，成推升下半年車市的主力，市場從8月起吹起反攻號角，9月初擺脫農曆鬼月的干擾後，更加速上衝，加上車商端出優惠購車條件刺激下，造就今年9月車市的榮景。

此外，第一線銷售人員利用國際車用晶片短缺，及原物料行情飆漲的環境，不斷向買家傳遞後續可能會「缺車」、「車價將漲」的訊息，讓消費者加速購車決策，甚至提前進場購車，也是作多9月車市的關鍵。

車商指出，疫情降級後爆發的購車潮，國產車成為最大受惠者，主要因國產車事前備料較多，生產供應較不受晶片短缺與國外疫情起伏干擾。反觀進口車，國外原廠因缺晶片、海運物流亂象導致生產、供應秩序大亂，問題從下半年起逐漸浮現，進口車市占率也從6月的51.5％，逐月下滑至9月的45.7％，尤其歐系進口車品牌缺車情況最為嚴重，豪華車龍頭賓士（Mercedes Benz），已連兩個月銷量年減逾兩成，只能無奈看著對手收割訂單韭菜。

擁有較對手更豐沛車源的和泰車，成為9月市場最大贏家，銷售神車Coroll Cross再度繳出單月銷售逾3,300輛的佳績，一輛車就拿下超過8％的市占率。和泰代理的豪華品牌凌志，也在休旅車NX加碼促銷，激出單月900輛的銷售成績。

(時報資訊)

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