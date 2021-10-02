近期市場關注焦點在美國FOMC的利率決策會議，聯邦利率政策區間維持在0～0.25％，並宣布每個月將至少購買800億美元美國公債和400億美元MBS，美國經濟受惠於疫苗接種進展和強力的政策支持，讓經濟活動與就業持續增強，但新冠確診病例數增加拖累復甦腳步，通膨位居高檔。

購債方面，委員會認為資產購買的速度可能很快就會放慢，FOMC與會者普遍認為若經濟持續復甦，明年中左右停止購債是合適時點。升息方面，18位官員當中，聯準會對於升息時間點落在2023年底前已有絕對共識，但對於2022年底前升息的看法仍嚴重分歧，認為2022年升息與不升息的官員各有九位。

疫情方面，近來亞洲國家因應Delta變種病毒實施的封鎖措施，進一步擴大缺料的衝擊；但疫苗對重症及死亡的保護有效，疫情走向流感化，服務業活動可與病毒共存，對解封後復甦的影響有限。

值得一提的是，對於新冠疫情即將有更好的武器，那就是新冠的特效藥。過去只有疫苗，沒有好的藥物，等於綁著一隻手作戰，但在年底或許將有可以治療輕、中症的藥物上市。

美國藥廠默克（Merck）和輝瑞（Pfizer）正在包括日本在內的各國推進能用於輕症、中症的臨床三期試驗，且最快將於10月發表數據，倘若臨床過關，美國最快可在三周左右給予緊急上市許可，屆時除疫苗施打以外，類似克流感的特效藥，絕對有助於疫情的控制，全球經濟將會在第四季慢慢開始恢復正常。

台灣經濟方面，央行將2021年經濟成長率從5.08％上修至5.75％，並預估2022年經濟成長率為3.45％。出口受惠科技和傳產貨品外銷熱絡持續強勁成長；內需方面，國內疫情趨緩，加上政府推動振興措施，有望帶動消費遞延回補效應，餐飲、觀光、旅遊、消費等將受惠。

本周台股哀鴻遍野、大跌689點收在16,570點，值得留意的是大盤融資維持率在9月30日已經降到161％，過去5月、8月大回檔的時候，降到160％以下即是波段買點，修正達千點且融資出場後，盤面自然醞釀反攻的契機。美股道瓊指數近期從35,061點修正到低於34,000點，距離6月的低點33,271點已經不遠。

納斯達克、費半指數則是修正到半年線附近，但前面兩次來到這位置隨即反彈向上。近來美股觀望重點包括恒大的債務風爆、政府的臨時支出法案、以及大陸的限電政策，但這三大事件這幾天紛紛解決。

拜登在9月30日簽署兩個月期間的支出法案讓政府持續運作，恒大事件隨著恒大支付利息解決，至於大陸限電政策，大陸政府這兩天宣布以調漲電價的方式來全面恢復供電。

短線上，台積電跌到年線附近，波段買點已經到來，短線不宜殺低，另人氣指標貨櫃三雄破底，航運報價隨著大陸限電開始走緩，航運族群看法保守，建議有反彈上來即停損。

第四季是檢視明年展望、也是作夢的季節，建議選擇明年獲利將優於今年的產業，反觀獲利有高機率衰退的面板、航運、防疫相關、智慧機、PC、顯卡等產業，大方向上將較為辛苦。布局可留意三個方向，首先是餐飲、營建等內需復甦概念股，隨著國內疫苗覆蓋率持續提升，9月起又有疫苗陸續到貨，加上五倍券即將發放，有機會複製去年下半年的報復性消費，受壓抑的看屋潮隨解封增溫，相關的王品、美食-KY、華固、麗豐-KY、金可-KY等可以留意。

其次，晶圓代工產能吃緊，調漲製程價格，有利於獲利逐季上修，龍頭股台積電修正到年線568元附近、聯電也從高檔72元修正到62.6元。再來則是ABF族群，跌深就是最大的利多，近來大盤連續修正，過往評價高檔的欣興、景碩、南電等跌下來創造空間，等待盤勢止穩即可從跌幅較深的個股切入。

最後則是電子標籤產業，疫情使傳統仰賴人力更換貨價標籤需求，將以電子貨價標籤進行數位轉型。2021年上半年全球電子紙標籤模組出貨量達1.02億片，年增55％，全年預計出貨超過2億片，而2022年將達4億片，全球電子紙龍頭元太，以及供應鏈晶宏將受惠。綜合而言，可趁近期盤勢回檔，持股汰弱留強，布局明年業績與獲利會成長的績優個股，靜待10月反攻。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意