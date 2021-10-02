勞動、國保及退撫三大政府基金前八月獲利衝上4,745億元，創歷年同期新高，投資收益率各在8.15～9.67％之間，表現亮眼；惟10月首日台股大跌363點，跌破16,600點，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，市場起起浮浮本是常態，長期投資才是王道，只要經濟長期展望穩定，台股就會穩步上揚。

勞動基金1日公布整體基金8月獲利525.6億元，累計今年前八月投資收益已達3,750.4億元，收益率8.15％，加計衛福部及農委會委託經營的國保基金及農退基金，合計前八月收益已突破4,000億元，達4,097.1億元，收益率8.18％。

勞動基金前八月累計投資收益3,750.4億元，未年化之收益率為8.15％。針對9月投資收益預估，劉麗茹說，9月幾乎所有的金融市場都修正，相關衡量的基準點（benchmark）都明顯下跌，因此，收益應會隨之受到影響。

退撫基金8月投資收益79.41億元，累計前八月收益數為648.3億元，收益率達9.67％；其中，自行經營資本利得242.43億元，收益率達18.4％，委託經營收益398.42億元，收益率12.35％。

運用局指出，近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場充斥不確定性，波動幅度加大，加上各國及產業間的景氣循環有所差異，採取的貨幣政策與所面臨的金融或政治等議題也不盡相同。

因此，運用局在進行投資操作過程中，為符合相關法令規定及分散風險，不會僅投資在單一市場或標的，而是參考國際投資趨勢，透過多元資產配置，將基金資產適度分配在國內外存款、股債及另類資產等投資，進行多元化投資布局，以建構能兼顧基金收益及分散風險的投資組合，以符合退休及保險基金之安全性需求。

運用局並表示，8月雖受變種病毒影響，全球經濟復甦步調放緩，但美國眾議院通過3.5兆美元預算案，聯準會（Fed）表示今年可能採行漸進式退場，緩和了投資者擔憂，未來在疫苗施打更趨普及下，經濟活動可望持續復甦。

(時報資訊)