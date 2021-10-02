貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海從今年7月就開始上演利多不漲劇本，直到9月30日上海集裝箱運價指數（SCFI）終止連20周上漲利空襲來，又逢美股重挫，貨櫃三雄1日全數打至跌停，法人圈也掀起多空論戰，擁護者持續看好第四季獲利攀高峰，保守者認為塞港緩解，第四季運價恐走跌。

「利多不漲、利空跌停」為貨櫃航運股近期寫照，下半年當航海王的投資人，持股情緒相當哀怨。

今年以來貨櫃航運利多消息匯集，不是運價頻創高峰、營收、單季獲利創新高及上調獲利等，就是塞港無解、運力供需吃緊及國際間貨櫃航商看好產業榮景延續到2022年等，但長榮、陽明及萬海股價自7月高點反轉後就是利多不漲，市場歸咎在籌碼凌亂與當沖退潮等因素。

然運價終於有轉弱的時刻，大陸實施限電重大利空，預期未來出口貨物減少，30日SCFI運價指數在連漲20周後首次出現下跌，為4,614.1點，周跌29.69點，跌幅0.63％，遠東到美東航線運價更周跌超過6％，不過仍維持在每FEU達11,250美元的歷史高峰附近。

台股1日跳水重挫363.88點，雖然貨櫃三雄盤中跌幅一度有限，當市場認為利空出盡之際，未料近11點空方力道加劇，終場全數鎖住跌停，三大法人站在賣方。

長榮1日下跌12.5元，跌幅9.92％，收在113.5元。陽明下跌11.5元，跌幅9.62％，收在108元。萬海下跌20元，跌幅9.83％。

法人圈對貨櫃航運市場也掀起多空論戰。統一投顧依舊看好，認為歐美消費力道仍強，補庫存需求旺盛，美洲線塞港狀況惡化，船舶周轉率偏低、運輸供應鏈運轉不順等問題使運力供給持續受限，第四季淡季不淡，獲利攀高峰。

(時報資訊)

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