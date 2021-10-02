證交所最新統計，截至9月底止，台股總開戶數持續創歷史新高，經總歸戶後，達1,187萬4,477人，單月新增加開戶數為54,963戶，其中，光是30歲以下新開戶數就達32,441人，占整體新開戶數的59％、接近六成。

另，61歲以上占比已從過去高峰的三至四成，滑落至28.8％，顯示台股投資人持續年輕化。

台股從7月底的萬八高檔下跌，8月一度拉回至16,248點，又重新返回17,600點之上，9月指數在16,767～17,633點之間震盪，再加上成交值急速萎縮，上檔顯得壓力重重，不過，國內投資人證券戶新開戶的熱度仍未退燒，集中在年輕新世代族群，不想錯過多頭列車，股市小白爭相搶進市場。

面對股市小白大舉進場，投資專家指出，伴隨著電子網路下單盛行，較易吸引年輕人投資是好事，推升今年前九月台股成交值已突破75兆元天量，也造就了今年來航海王、鋼鐵人、蜘蛛人等大漲盛況，不過，隱憂則是散戶大舉入場後，造成籌碼凌亂，再加上指數在高檔，加深萬八之後大幅拉回的壓力。

證交所統計，9月投資人新開戶數中，年齡層位在0～19歲及20～30歲，合計為32,441人，約占新增開戶數的近六成，累計到9月底止，總開戶數各為31萬6,376人及141萬4,773人，占比各上升至2.7％及11.9％（8月各為2.6％及11.7％）。

此外，31～40歲、41～50歲以及51～60歲等三個年齡層，9月新開戶數合計新增20,086人。至9月底止，總開戶數為198萬162人、236萬2,997人及228萬6,985人，占比各為16.7％、19.9％及19.3％，維持與8月一樣的占比、未升未降。

至於61歲以上，9月新增開戶數僅有1,876人，到9月底止，總開戶數342萬5,558人，儘管目前仍是占比最高的年齡層，但占比已滑落至28.8％（8月為29％），近幾年來已從高峰占比三至四成，大幅滑落至目前的三成以下。

(時報資訊)