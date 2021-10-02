台股重挫，政府高度重視，據悉，財政部再度致電公股銀行，盼發揮護住大盤的關鍵力量。公股銀1日持續進場護盤，維持淨買超策略，初步以守住8月20日前低16,248點、最低16,000點整數關卡為共識，避免下探5月本土疫情爆發時的低點15,159點。

至於國安基金是否出手，公股銀主管研判，國安基金一直都在關注，只要有市場失序現象，隨時都可召開國安基金臨時委員會，且國安基金關心的重點是「市場失序」、「信心崩盤」兩大因素，目前的確出現市場氣氛較為悲觀情形，但尚未失序或信心崩盤，因此現在距離國安基金出手應該「還有一大段距離」，但也呼籲投資人持續關注國內外情勢，保持理性冷靜，不必恐慌。

目前大陸、美國的經濟情勢引發全球金融市場動盪。公股銀主管說，由於美國將縮減購債，加上大陸祭出多項管制措施，都顯示出第四季的國內外股市、債市將出現大規模震盪，不會出現所有資產同步大漲的情形，台股也將不例外，因此對於台股第四季的震盪區間將加大，研判將是大箱型整理，只要沒有出現意外，台股第四季的區間會在16,000～18,000點間，以1日收盤16,570點來看，已經接近箱型區間下緣，後續對台股並不悲觀。

公股銀主管指出，各公股銀有自己的投資團隊，投資標的由團隊評估，只要認為是買點，就會大舉買進。整體來看，目前台灣經濟數據亮眼，台股企業的基本面良好，之前就已經判斷，今年只要越接近16,000點整數關卡，加碼幅度就會越大，將鎖定優質股票，不分金融、傳產、電子族群都會買進，各公股銀行1日持續進場買超股票。

不過，除了權值股、龍頭股為公股銀的必備標的，現在鎖定ESG相關的投資策略，也成為各公股銀的重要參考指標。

(時報資訊)