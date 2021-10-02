市場擔憂通膨巨獸來襲，資金大舉撤出風險性資產，台股亮起獵殺紅色10月警報，指數1日暴跌363點，跌幅2.15％，收在16,570點，電、金、傳全面倒地，上市櫃合計市值蒸發1.25兆元。法人認為，市場調節賣壓擴大，在尚未見到跌勢趨緩跡象之前，短線布局建議停看聽，關注16,500點支撐力道。

歐美央行提出斷鏈風險將引發通膨延長，引爆熱錢上演「大逃殺」戲碼，外資1日調節396.46億元，創今年以來賣超金額第七大，減碼重心鎖定台積電、長榮、聯發科等權值股，為指數重挫363點的最大壓力來源，權王台積電市值失守15兆元，合計外資前九月於台股提款已超過5,000億元。

群益投顧董事長蔡明彥指出，市場反應科技股未來將面臨庫存調整，以及大陸成長趨緩將蔓延到全球經濟的擔憂情緒，加上美元走強，使得指數下探壓力沉重，後續9月營收題材及法說展望，則是台股有望啟動反彈走勢的多頭火種。

在恐慌性賣壓加重的影響之下，大盤1日類股全面收黑，漲停家數僅剩四檔，跌停家數則增加至17檔，包括受運價終止連漲消息影響的貨運三雄，陽明、長榮、萬海同步臉綠，航運類股指數大跌8.28％。

值得一提的是，雖然外資大舉提款，但投信法人及官股券商皆「危機入市」，呈現土洋對作態勢。其中，投信反手加碼18.27億元，已連續三個交易日買超規模皆在10億元以上，布局群創、仁寶、緯創，以及傳產的裕民、中鋼、台塑等，金融部分鎖定開發金、永豐金、國泰金等，逢低承接逾千張持股，頗有押寶業績旺季題材的企圖。

而八家官股券商更是齊心加碼，1日合計買超金額擴增到117.09億元，創今年以來第三大買超規模，大展護盤功力。加碼前五大個股為台積電、長榮、陽明、聯發科及聯電，投入金額在4億～22億元之間。

再從量能觀察，台股1日跳水狂殺，成交金額略為放大至3,451.01億元，創近17個交易日新高。台新投顧副總黃文清指出，近期盤面量能縮減，市場趨於觀望，隨著利空訊息接連傳出，調節賣壓湧現，不排除出現下殺取量、加速趕底，就技術線型來看，上檔均線壓力重重，預料指數短線仍以震盪整理機率較高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意