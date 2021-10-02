晶圓代工龍頭台積電1日內部公告，因應國內疫情仍維持在二級警戒，為避免群聚活動，原訂於本月底舉行的台積運動會將停辦。這是台積電連續二年停辦運動會，不過仍發放特別獎金，總金額提高到7.52億元，創下歷史新高。

台積電內部公告指出，因應國內疫情仍維持在二級警戒，目前疫情雖趨於穩定，但危機尚未完全解除，原訂於本月底舉行的台積運動會將予停辦，以避免群聚活動，維護同仁的健康與安全。

儘管運動會停辦，但原福委會提撥的運動會結餘經費，將轉發台灣全體員工每人2,000元現金。另外，台積電為感謝同仁辛勤付出並鼓舞士氣，將循往年發放特別獎金，由去1.2萬元提高到1.6萬元，職級33級以下員工都可拿到此小紅包，總金額達7.52億元，創歷史新高。

台積電8月合併營收1,374.27億元，較去年同期成長11.8％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高。台積電5奈米下半年營收快速成長，主要受惠於蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器、新款Arm架構M1X及M2電腦處理器等出貨逐月放量，至於5G手機晶片需求維持強勁。法人預期台積電9月營收可望逾1,500億元創下歷史新高，第三季業績展望高標將順利達陣。

(時報資訊)

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