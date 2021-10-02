台達電持續強化旗下智慧建築應用暨解決方案布局，1日宣布將以逾31億元收購北美的雲端影像監控服務業者Infinova集團與旗下March Networks，預期在結合其雲端平台服務及商業智慧分析技術下，將大幅推進台達電在智慧建築解決方案領域發揮垂直整合綜效。

台達電宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.向Infinova International Ltd.以1.14億美元（約合新台幣31.64億元）收購Infinova (Canada) Ltd.及旗下影像監控服務公司March Networks、與其各國子公司百分之百的股權。

看好March Networks專精於影像監控及商業智慧分析解決方案的軟體技術，同時具備提供VSaaS（Video Surveillance as a Service 影像監控服務）的雲端平台管理能力，能結合台達電既有於安防及樓宇自動化等多元產品組合產生綜效，有助於進一步完善台達電在智慧建築整體解決方案的全面布局，亦將推助台達電在智慧建築的布局跨向北美大型金融、零售賣場等客戶機會。

台達執行長鄭平表示，March Networks過去即以其強大雲端服務及商業智慧分析能力，為全球許多知名金融機構、零售商場、交通運輸產業及其它商業客戶，提供完整的垂直整合影像監控解決方案。

鄭平強調，安防監控是智慧城市中不可或缺基礎服務，預期全球商用影像監控市場亦將蓬勃成長，透過March Networks在VSaaS及雲端平台管理、智慧分析等軟體技術能力，與台達電子公司晶睿通訊互補加乘下，可望為台達電進一步擴展視訊監控市場，並延伸到智慧建築及智慧城市中的應用，強化台達電在物聯網智慧解決方案更加全面。

March Networks總裁暨執行長Peter Strom對併購後續表達樂觀看法，預期台達電將協助March Networks後市營運策略成長，March Networks管理團隊仍將留駐加拿大總部，為全球客戶提供高品質雲端VSaaS暨影像商業智慧分析解決方案。

(時報資訊)