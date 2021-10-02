隨著美商蘋果在AR（擴增實境）應用裝置布局轉趨明朗，加上臉書日前端出的智慧眼鏡產品掀起漣漪，讓深耕AR及光學領域數年的代工大廠廣達也加快腳步，並於1日宣布以5.55億元加碼投資以色列光學元件廠Lumus。業界認為，廣達此舉不僅為了爭取蘋果AR裝置代工機會，更著眼於強化自身AR光學投影相關解決方案、擴大掌握在AR領域的技術價值。

廣達於2016年11月間首度參與Lumus融資案，當時投資4,500萬美元以助其持續投入結合SMI軟體在AR頭戴式顯示器，並創建眼球追蹤功能及其相關的光導光學元件（LOE）專利開發技術。

此回加碼，廣達以每股63美元再取得逾31.7萬股的Lumus持股，預計將分次投資、總交易達2,000萬美元（合新台幣共5.55億元）。廣達迄今累計共取得Lumus股數達57.88萬股，持股比10％。

廣達亦取得Lumus在AR光學領域多項專利授權，雙方並就AR智慧眼鏡的頭戴式顯示裝置開發進行合作，由Lumus負責光學投影顯示螢幕研發，廣達負責眼鏡裝置機件，朝平價式消費型AR智慧眼鏡／頭戴式裝置產品發展。

廣達先前也與歐洲整合元件廠意法半導體宣布合作，將共同開發AR眼鏡的參考設計，同時透過結合意法半導體在MEMS微致動器，與LBS系統的技術經驗，加上廣達在系統產品的設計能力，可望加速開發進程、打造出可全天候配戴的AR智慧眼鏡裝置。

廣達自2015年底就開始投入AR智慧眼鏡及頭戴式相關裝置產品的研發，並由副董事梁次震領軍，開發團隊傳達百人規模，不過迄未有正式產品發布。

先前傳出蘋果預計最快可望於2022年推出AR/VR頭戴式裝置產品，廣達也積極爭取代工機會，不過市場傳出首波產品將由另一代工廠和碩組裝。

業界認為，在臉書攜手太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）推出智慧眼鏡Ray-Ban Stories後，對未能扮演組裝代工的台廠形成警訊，也使得廣達加速AR及光學套疊技術領域上腳步，期能強化在該領域實力，為未來爭取相關訂單布局先機。

(時報資訊)

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