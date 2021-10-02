擔憂通膨居高不下、恒大風暴恐引發漣漪效應與美國經濟開始放緩等利空衝擊，美股9月最後一天盡墨，也讓標普500指數創下2020年3月疫情爆發以來最糟單月表現。揮別慘淡9月，美股進入一年來波動最大的10月，分析師看法依舊謹慎，認為震盪拉回機率偏高。

在10月首個交易日，美股因逢低買盤承接，早盤開高，其中道瓊工業指數受惠於默克發表一款可降低染疫住院率與死亡率的新藥利多，一度上漲逾250點，但開盤不到一小時即又翻黑，標普500與那斯達克指數亦反轉向下。

歐股受到前一天美股收黑與周五亞股表現不佳影響，泛歐Stoxx 600指數1日盤中一度挫低0.9％，並下探兩個月低點。

由於通膨、恒大危機與經濟減速等隱憂揮之不去，美股三大指數周四（9月30日）收黑，這也讓標普500月線狂瀉4.8％，為2020年3月以來最大單月跌幅。此外，道瓊與那指總計9月全月也分別暴跌4.3％與5.3％，為今年來最糟。

美股這次未能躲過9月魔咒命運，分析師認為，進入10月依然難以否極泰來。就歷史而言，10月向來以激烈震盪聞名。根據Hulbert Ratings創辦人，也是知名財經作家哈伯特（Mark Hulbert）針對道瓊每日走勢進行統計，發現自從1986年來，該指數在10月份的平均標準差在1.4％之上，遠超出一年所有月份平均值的近1.1％。

他指出，10月超出平均值的波動幾乎適用每一年。即使是把美股曾經歷最糟崩盤的1929與1987年排除在外，10月仍高居一年當中波動最高的月份。

預期美股10月波動還會加劇，加上全球央行將開始撤回寬鬆刺激措施、高通膨持續時間可能超出預期，加上近來爆發的恒大集團倒債風暴與美國債限危機再起，都讓市場氣氛開始轉向謹慎保守，導致今年表現強勁的美股多頭走勢恐怕難以為繼。

不過哈伯特也建議，對於願意承受高風險的投資人而言，10月不妨可考慮買進指數股票型基金，因為該基金通常隨著美股波動增加而上漲。但是他也提醒，由於這些產品的獲利多數來自股市高波動，因此只適合進行短線炒作的投資者。（相關新聞見A3、A5）

(時報資訊)