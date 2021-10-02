大陸近期的「能耗雙控」政策引爆供電危機，眼見冬季用電高峰將至，傳出大陸領導層出手解決問題，中共中央政治局常委韓正近日要求國有能源企業要「不惜一切代價」，確保今冬供電。外媒披露，大陸高層下令國有礦企即使超出年度限額，到年底前也要全力產煤。

綜合外媒報導，目前是大陸「十一」長假期間，但限電情況在「十一」後會否延續，讓產業界高度憂心。繼9月30日大陸國務院總理李克強會見28國新任駐中國使節時強調，將保證能源電力供應後，1日再傳出，主管能源和工業生產的國務院副總理韓正，要求能源企業要確保冬季供電。

外媒援引知情人士透露，日前大陸國務院召集國有資產管理機構和經濟規劃部門官員，在北京舉行緊急會議，韓正下令大陸最大的幾家國有能源公司，包括煤炭、電力、石油領域業者，強調要「不惜一切代價」確保冬季供電，並要求國有礦企即使超出年度限額，到年底也要繼續全力產煤。

消息人士表示，這次緊急會議凸顯大陸當前供電的嚴峻形勢，官方不會容忍出現大停電，因此提高大陸境內動力煤產量至關重要。大陸國資委主任郝鵬1日也前往國家電網考察，要求電網企業要不斷提升技術管理水準，充分調動各類資源。

當前大陸仍以火力發電為大宗，但為防止環境污染與減排，過去大陸主力煤礦要嚴格按照官方核定產能生產，不可超負荷、超能力運轉，這多少抑制了煤企提升產量。如今情況險惡，官方不得不「解封」煤企限額。

中國能源公司國家能源集團9月30日公布，第四季煤炭生產要按照全年核定產能的四分之一安排，努力做到全面達產、全力增供。國家電力投資集團也表示，第四季從內蒙古東部提供東北地區的煤礦產量，將不低於總量的50％。

另一方面，在大陸政府緊急動員下，部分地區供電情勢已有所改善。9月28日遼寧省發布「嚴重缺電2級」的橙色預警信號，最大缺電曾達530萬瓩。但1日遼寧省發布缺電4級的藍色預警信號，最大電力缺口已降為83萬瓩。

(時報資訊)