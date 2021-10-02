台股10月開局失利，在1日殺聲隆隆下，加權指數終場下跌2.15％，收在16,570點，八大公股行庫本周啟動護盤、天天買超，1日力道擴大至117億元，創8月下旬以來最大手筆，而投信本周也逆勢買超75.91億元，官股券商、投信雙雙敲進台積電、聯電、開發金等16檔，第四季績效先鋒呼之欲出。

統一投顧董事長黎方國表示，美國債務上限僵局未解，大陸恒大問題仍在、限電政策影響重大，將衝擊台廠營收及全球供應鏈。國際股市轉弱，外資站賣方，台股技術面呈空頭排列，操作採低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股及五倍券內需概念股為主。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，英特爾（Intel）與超微（AMD）傳輸介面進化，2022年將推出DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4與USB 4.0等新產品，料將成投資亮點。

投資專家指出，面對台股重挫，三大法人本周出現「外資丟、投信撿」現象，投信力挺台股、本周逆勢買超。包括台積電、聯電、鴻海、南電、愛普、聯發科、瑞昱、華碩、台光電、正隆、開發金、矽力-KY、裕民、亞聚、和碩、美食-KY等，獲得買超1.15～13.94億元，搭配官股券商同站買方、買超金額在0.52～53.61億元。

晶圓代工雙雄1日雖遭外資續賣，但投信不改其志，對台積電已連四日買超、累積達2,571張，對聯電則連二買、累積2,668張。法人指出，AI、雲端、物聯網（IoT）、資料中心、邊緣運算等帶動高效能運算（HPC）需求，推動台積電營收，估計在五年內將翻倍成長，依舊看好長線基本面。

而聯發科則是傳出可能與AMD合作，搶攻智慧機和筆電的處理器市場，且對車用市場也躍躍欲試，車用電子部門啟動「黃山」計畫，將以B2C2B模式全力搶食新車用大餅。

塑化股近日有油價大漲題材加持，也獲投信鎖定。以亞聚來說，因產品涵蓋太陽能級EVA，與太陽能產業連動性高，太陽能裝機需求8月已開始轉強，9月報價已攀至3,100～3,400美元，預期太陽能搶裝潮將再提振EVA報價走高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意