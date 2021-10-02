中國恒大集團深陷債務危機，路透引述多名知情人士稱，北京正敦促國有企業或國家支持的房地產開發商如萬科、金茂及華潤集團等，收購部分恒大資產。而當局不太可能直接出面解決恒大危機。

恒大目前背負3050億美元債務，處於崩潰邊緣，但據監管單位人士等6名知情人士說，北京當局不太可能以直接干預的方式，解決恒大危機，但希望透過購入恒大資產，能避免或至少減輕恒大崩潰，所可能帶來的社會動盪。

知情人士透露，少數國有企業已經對恒大在廣州的資產進行盡職調查。其中具有代表性的為市屬國企廣州城建投資集團，即將收購恒大注資的中超廣州足球俱樂部主場館和周邊住宅項目。

廣州隊主場館耗資約120億元人民幣建成，可容納超過10萬人，是世界上容量最大的足球場。該知情人士稱，恒大廣州核心資產的潛在買家已在「政治和商業考慮」下被「安排好了」，並補充當局不希望看到只有少數公司競標相同資產。

此外，華為創辦人任正非日前表示，要吸引「高鼻子」人才赴中工作。繼9月初一位曾獲菲爾茲獎的法國數學家加入華為後，前BBC新聞高階主管兼節目主持人艾倫（Gavin Allen）也加入華為，擔任執行主編。

另一方面，大陸另一知名科技公司聯想集團將回上海科創板上市，擬募集資金100億人民幣（約合台幣430億元）。據上交所網站揭露，聯想科創板上市申請已受理，公司已提交科創板公開發行存託憑證招股說明書（申報稿）。聯想集團本次擬公開發行不超過13.38億份中國存託憑證（CDR）。

這也是中國證監會9月17日發布「關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告」後，紅籌上市公司以CDR形式回歸A股的第1例。聯想集團1994年就在香港上市，昨日股價收在8.37港元。

(時報資訊)