007新片《007：生死交戰》（No Time to Die）9月28日在倫敦皇家艾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行了盛大的全球首映會，歷經長期新冠肺炎疫情衝擊後，查爾斯、卡蜜拉，威廉和凱特等英國王室核心成員當天罕見合體，現身紅毯。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，肢體語言專家說，當天劍橋公爵夫人凱特和公公查爾斯王儲互相擁抱，真情流露，顯示她已經成了他的情感支柱。

消息人士說，查爾斯和妻子卡蜜拉，還有兒子威廉和媳婦凱特連袂出席公開活動，可能預示未來英國國王和長子合作團結的「新時代」將降臨。而39歲的凱特和72歲的查爾斯彼此互動，也比以往來得更密切。

肢體語言專家詹姆絲（Judi James）說，近幾個月來，凱特和查爾斯遠比以往更親密，為他提供了更多心理慰藉。她強調，以往除了個性豪放不羈的姪女札拉（Zara）外，查爾斯鮮少當眾流露真情。

「或許這要拜他在父親過世時，公開表達悲痛之賜，也可能因為他和小兒子的關係破裂，」詹姆絲指出，「我們可以看到，他的媳婦凱特扮演起遠比以往更親密，也更能慰藉情感的角色，他們的肢體語言顯示，兩人的情感到了某種意想不到的程度。」然而，她指出，幾年前這是難以想像的。

(時報資訊)