面對管控新冠肺炎（COVID-19）疫情，根據美媒報導，新加玻、丹麥、泰國、南非、智利等國，都已明確採行「與病毒共存」的。如今，這個行列將多一員，就是南韓。

《韓聯社》報導，南韓政府在今（1）日確定了11月起將「與病毒共存」的過渡時間表，期待可以分階段恢復生活秩序。南韓政府提醒，接下來兩周將是能否分階段恢復日常生活的重要關鍵，並呼籲民眾要遵守防疫規定，並且踴躍接種疫苗。

南韓中央災難安全對策本部第一統治官李基日在記者會中表示，兩周後會視疫情走向以及接種疫苗的情況，來調整對應的防疫等級，而預計11月起啟動分階段恢復生活的防疫機制。在那之前，需要兩周的準備時間來管控疫情、籌措床位、安排居家治療等事宜。

李基日強調日後的南韓防疫政策，將包含不斷提高疫苗接種率，降低未接種人群的感染；做好重症病例的救護工作，為11月防疫轉型（與病毒共存）提供條件。也期待民眾可以配合政府提前做好準備，包含有症狀者都要接受檢測、配戴口罩、勤洗手，無症狀者則鼓勵積極接種疫苗。

根據南韓新冠肺炎疫苗接種推進團在今日公布的進度，截至9月30日，南韓完整接種疫苗者的人口比超過50.1%（2571.3009萬人），僅接種一劑者也達到76.6%（3934.7573萬人）。南韓自2月26日起開始施打新冠肺炎疫苗，這是努力了217天之後的成果。

今日，南韓國務總理金富謙也於記者會中宣布，將當前的防疫等級持續實施兩周，也就是首都圈四級、非首都圈三級防疫等級，將會持續到10月17日。當前限制私人聚會的最高人數上限為6人。他指出，南韓在本月底疫苗完整接種率將預計超過70%，之後便會著手恢復整常生活的規劃。南韓政府將會分階段，循序漸進的放寬營也時間限制、調整醫療體系，在不放鬆防疫意識的前提下，進一步加強現場檢查與管控。對於要恢復日常生活的規劃，他也指出將會成立官方與民間聯合的「新冠日常恢復支援委員會」來聽取各界意見，制定能穩定疫情防控、經濟、社會全局的路線圖。

南韓疫情在7月後升溫，此後單日確診維持1000例以上，中秋連假後甚至飆升至3000例。近一周社區感染約有2636例，是一個月前的1.5倍。不過在疫苗接種率提高之後，危急的重症患者並未隨著確診人數提高而增加，近四周當局統計重症患者數量逐步下降，依序是389例、363例、342例以及324例。每周死亡病例維持在40例左右，死亡率則從2020年12月的2.7%，下降至0.35%。

(時報資訊)