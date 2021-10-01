台股今（1日）暴跌363.88點（或2.15%），收在16570.89點，八大類股全面收黑，其中航運三雄長榮、萬海及陽明更是慘吞跌停。然而在台股表現不穩定的同時，有亞系外資補刀，示警台股恐再跌超過千點，引起網友們熱烈討論。

亞系外資認為，大陸政策帶來的風險，並未對台股造成直接且巨大的衝擊，但風險解除時間未定，加上美國有資金緊縮的疑慮，重申台股目標為16000點，不排除下探至15200至15500點。若以1日收盤的16570點來看，還有1370點左右要跌，跌幅約9%。

消息一出引起PTT網友熱烈討論，不少人笑稱止跌訊號出現，準備要噴，也有人認為外資低估賣壓，「穩了，星期一抄底」、「外資看壞，看來要噴了」、「看到新聞出來就安心了」、「call訊來啦，大家抓穩」、「這外資要反著看」、「穩了，新聞出來空軍準備被嘎」、「看到新聞就知道要噴上去了。」、「最好會噴，我看再殺2000吧」、「沒有會噴的因素，繼續殺有可能。」

台股今盤中一度重挫逾400點，尾盤跌幅雖小幅收斂，終場仍跌超過360點，其中航運三雄早盤僅跌2%左右，但午盤出現龐大賣壓，三雄股價開始下殺，最後都收在跌停價，長榮收在113.5元、萬海跌破200元收在183.5元、陽明則收在108元快要跌破百元大關。

航運股主要受到近日運價指數轉跌衝擊，上海出口集裝箱指數（SCFI）昨（30日）收在4614.1點，較上周下跌0.63%，終止連續5個月的漲勢，此外，波羅的海貨櫃運價指數（FBX）昨跌破萬點，暴跌983點至9940點。

工商時報報導，元富投顧認為，9月中全球航商凍漲即期運費，即代表需求或塞港狀況緩解，預料4Q運價放緩機率高，保守看待陽明後市，預估合理股價估值落在115元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意