中國駐美國大使秦剛於當地時間9月30日受訪表示，中美正在磨合中尋找新的相處之道，秦剛將繼續與美國各界加強接觸，讓美方了解中美「合則兩利、鬥則俱傷」。

央視引述秦剛談及中美關係時表示，他在赴任至今見到許多美國各界人士，其中有許多人支持中美關係發展，支持中美兩國加強交往。很多人明確反對中美脫鉤以及對抗，尤其是在美國的工商界、教育界、民間、地方，皆希望中美關係能夠盡快好起來。

中國國家主席習近平先前與美國總統拜登通電時，一致同意繼續透過多種方式保持經常性聯繫。秦剛指出，當前中美關係還處在十分困難的時期，需要花很大的氣力、做很多的工作，他的任務就是要和美國各界加強溝通對話，尋找新的相處之道。

(時報資訊)