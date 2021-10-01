《路透社》1日報導，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）證實，由於坎培拉撕毀與法國簽署的潛艦協議，讓原本將於10月12日登場的歐盟與澳洲的貿易談判，已確定將延後舉行。不過，澳洲雖然與歐盟的貿易談判面臨困難，卻意外和印度重啟自2015年就已擱置的貿易談判。

報導指出，澳洲日前和美國、英國成立AUKUS戰略聯盟；在美、英、澳建立三邊安全夥伴關係後，美英也宣布分享核子推進技術，協助澳洲建造至少8艘的核動力潛艦。

換言之，AUKUS讓澳洲撕毀與法國海軍集團的潛艦合約，讓巴黎怒斥澳洲與美國在背後捅刀；怒不可遏的巴黎還召回駐坎培拉與華府大使。

報導指出，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）為表達聲援法國，也質疑歐盟在此一狀況下能否與澳洲達成貿易協定。特漢則不願意談論潛艦案告吹是否在貿易談判的推遲，產生關鍵性影響，只坦言原本10月12日登場的第12輪談判，確定延遲一個月。

他表示，「下周將與歐盟的歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會面，針對10月延期到11月的第12輪談判磋商」。

不過，雖然澳洲在與歐盟的貿易談判觸礁，卻意外在印度找到新機會。特漢在與印度貿易部長於新德李會談後，宣布重啟擱置已久的貿易談判，並期盼於2022年達成協議。

2020年澳洲與印度貿易額約170億美元，印度主要輸出關鍵服務領域，澳洲則出口煤。特漢信心滿滿的表示，一旦達成貿易協議，各領域的貿易額會以倍數成長，畢竟兩國經濟非常互補。

與此同時，雙方也計畫在2021年底前先達成一項臨時協議，以刪減部分關稅展開暖身。

(時報資訊)