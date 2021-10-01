配合中央振興五倍券，嘉義市政府訂於本月30日、31日普發消費金2000元，發放對象為今年8月24日前（含）設籍的嘉義市民，連續兩天上午8時30分至下午4時，依通知單的時間，到各區消費金發放所領取，通知單於本月23日開始由里長、里幹事送至市民戶籍地址。

市府民政處表示，若未能於110年10月30日及31日領取者，可於110年11月份每周五及周六上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

市府表示，領取消費金，可親自或委託他人領取，但皆須憑通知單及身分證正本辦理，受委託的代領人必須是年滿20歲之成年人，受託代領者要帶通知單、委託書、委託人國民身分證及受託人國民身分證、印章。

未成年人（未滿20歲者）由法定代理人領取，法定代理人應檢附通知單、國民身分證、印章及未成年人之國民身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。

未能於上述時段親自或委託他人領取者，可至嘉義市政府或東、西區區公所及東、西區戶政事務所官方網站，下載轉帳申請表，並檢附本人國民身分證影本及臺灣銀行或郵局等2家金融機構存摺封面影本，於110年11月5日至11月27日之上班時間，送交或掛號郵寄至本市東、西區戶政事務所，申請轉帳領取，款項預計於110年12月20日後撥款入帳。逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

(時報資訊)