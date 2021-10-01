台塑企業總管理處總經理林善志在參與「我國邁向碳中和的策略與產業發展論壇」表示，台塑企業排碳量由2007年最高峰的6148萬噸，降至2020年5183萬噸，減幅15.7％。面對碳中和趨勢，內部正積極研擬規劃因應方案，目前大方向將以分別透過推動循環經濟、AI應用、及數位轉型等策略；以2025年、2030年較2007年減碳20％、35％為短期、中期努力目標，長期則擬比照國家以2050年達到碳中和為願景。

林善志指出，台塑企業歷年推動「整理、整頓、清掃、清潔、素養」5S管理，以及「不漏汽、不漏水、不漏油」的3點不漏原則，達到友善環境及增加雨水回收目的。以麥寮園區為例說明，2020年平均每日可收集雨水1萬9486噸，折合水價為每天26.4萬元，約為該園區1.3萬名員工3星期的生活用水量。

在落實節能減碳、環保升級上，台塑企業2006年成立「節能減排推動小組」，以麥寮園區為例，至2020年已完成節水案2,329件、節能案8,214件改善案。2016年更進一步依原物料、水資源、能源及廢棄物等四大循環面向納入循環經濟的執行規劃，推動跨廠區、跨公司能源、資源整合，達到節能減排及能源使用率提升效益。

林善志認為，持續推動循環經濟，才能創造優良的減碳績效。以麥寮園區水資源循環為例，因回收雨水已無污染物，可進一步供應製程使用，且一滴水 可循環使用7.3次。截至2020年底總投入316億元，每年效益約319億元。

2017年起，台塑企業開始導入AI應用，進行工安管理及製程優化，提升生產效率及 能源使用率最大化。迄2021年7月31日，全企業AI專案已立案819件 ，預計投入21.0億元，年效益預估45.7億元，已完成422件，實際投入9億元，年效益26.6億元。未來目標為年效益200~300億元。

林善志說，面對碳中和趨勢，台塑企業今年2月透過AI+模擬管理，以AI用大數據來優化製程；模擬是用化工理論或是化工的實驗資料來優化製程。現在更啟動數位轉型，運用所有的數位科技(AI、大數據、雲端、IoT、5G)進行製程優化、提升營運效能。

(時報資訊)

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