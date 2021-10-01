訊連科技（5203）轉投資的玩美移動聚焦AI科技，推出「AI臉部辨識及膚色分析」技術，能檢測70多種臉部特徵，進一步產出個人化推薦方案。玩美移動表示，依照臉部分析結果，可即時與AI、AR虛擬試妝產品結合，讓消費者獲得客製推薦產品。對品牌來說，將可大幅降低需透過傳統問卷獲得消費者資訊的繁複流程，也能大大提升消費者在網路購物時的互動體驗。

玩美移動近年從AR虛擬試妝發展，逐漸擴展到時尚領域，陸續推出如擬真的3D眼鏡與3D耳環試戴功能，更結合美國社群媒體Snap，讓用戶透過Snapchat App內透過AR濾鏡直接下單，更與多家時尚品牌合作，正式跨足電商領域。

這次推出的「AI臉部辨識及膚色分析」技術，玩美移動表示，該技術可深度分析臉部、眼睛、嘴唇、眉毛、鼻子和臉頰等多達六種面部特徵，包括70多種不同的可識別特徵，如平眉、橢圓形臉型和杏仁眼等以及肌膚色調分析，讓個人化偵測及分析更為精準。對消費者來說，則可藉此提供貼身客製化美妝、眼鏡、飾品、帽飾等推薦。

在商業模式上，則是可以透過智慧AI引擎利用大數據，根據根據個人臉部特徵、膚色檢測推薦最匹配的產品與款式，從偵測、推薦、試用到購買，都能一氣呵成。玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，該技術將可幫助品牌更深入了解消費者，並並建立量身訂製的、與現代消費者對話的高互動體驗。

玩美移動2015年從訊連科技獨立出去後，近年來快速拓展至全球市場，客戶幾乎100％在海外，旗下4款應用程式，全球總下載量達9億次，AR試妝次數一年更可高達100億次，與全球知名美妝品牌合作數量達300家。

今年初期玩美移動獲投資銀行高盛（Goldman Sachs）投資C輪5,000萬美元，目前已經過四輪募資。今年第一季，玩美已接近損益兩平，不過近期再受疫情衝擊，加上行銷費用增加，第二季虧損擴大至1,190萬元。先前訊連董事長黃肇雄表示，玩美移動屬於新經濟的商業模式，不應用暫時的盈虧去觀察。

(時報資訊)

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