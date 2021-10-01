受到美股周四暴跌逾546點拖累，台股今天收盤也大跌363點，盤中更狂瀉逾400點，其中台積電殺到年線，長榮海運等貨櫃三雄都創新低。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸限電大棋局「全球躺平」，已經隱約感覺到限電衝擊整個產業鏈，台商受到的影響可能最大，他認為，疫情、航運運價、供應鏈重組，及大陸一連串監管帶來的衝擊，會是投資市場最大的變數。

謝金河在臉書發文指出，中國無預警的限電政策震驚世界，台商個個手忙腳亂，很多人開始擔心中國的投資與布局，30年的心血可能出現變化。一位大家都認識的企業大老，不久前和他一起吃飯就說：「過去兩年，你跟我們說中國經濟會走下坡，我們都覺得你是隨便講講，如今你說的好像都是真的！」

謝金河說，「過去30年來，我們經常突顯中國的繁榮與進步，來貶低台灣的停滯與落後，認為中國的成長勢頭一定會把美國踩在腳下！我們最常聽到很多人駡台灣的年輕人沒有狼性！現在到了認真評估中國未來的時刻了。」

他指出，回頭看過去中國一連串翻天覆地的巨大變化，中國有變得更強大？這次限電，已讓很多台商嚇到，這次中國掀起的冰風暴，還會加速台商資金回流，但台灣短期必須承受這一波中國變數的考驗。

謝金河指出，疫情、航運運價、供應鏈重組，及中國一連串監管帶來的衝擊，會是投資市場最大的變數！」率先躺在地上的是香港，香港恆生指數第三季重挫4252點，恆生科技指數大跌25%，有幾十檔個股出現腰斬等級，經濟櫥窗的資本市場已經告訴大家香港的未來！

(時報資訊)

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